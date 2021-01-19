Рынок "Столичный" обвинили в попытке заблокировать кредиторам взыскание ипотечного имущества

В 2015 году ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" был предоставлен заем для возврата кредита ПАО "Укринбанк", согласно договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Однако, сейчас администрация рынка может предпринимать попытки запретить кредиторам осуществлять взыскание на ипотечное имущество.

Об этом рассказал представитель компании "Спецбуд-Монолит" Василий Олейник в комментарии "Апострофу".

По его словам, предоставленный заем был обеспечен ипотечными договорами. Речь идёт о компаниях: ООО "Спецбуд-Монолит", ООО "Аренпи Групп" и ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар".

Требования "Спецбуд-Монолит" было обеспечено недвижимым имуществом: павильоном "Овощи-фрукты" комплекса зданий и сооружений оптового рынка сельскохозяйственной продукции с объектами инфраструктуры по адресу: Киевская обл., с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Окружная, 110-А.

Больше года рынок "Столичный", в указанный в договоре займа срок, не возвращает долги кредиторам. Сумма остатка долга рынка "Столичный" перед "Спецбуд-Монолит" составляла 14,5 млн грн.

"Спецбуд-Монолит" получил право на обращение по взысканию на предмет ипотеки. Однако, Хозяйственный суд Киева в лице судьи Натальи Ягичевой, запретил совершать любые действия, направленные на обращение по взысканию на предмет ипотеки, проводить регистрационные действия по смене собственника в отношении имущества, являющегося предметом ипотеки.

В частности, судья решила, что "приведенные рынком "Столичный" обстоятельства в их совокупности, подтвержденные имеющимися в материалах дела доказательствами, дают обоснованные основания предполагать реальную возможность отчуждения имущества заявителя по договорам, подлинность которых оспаривается по данному делу, что в случае совершения таких действий усложнит или фактически нивелирует возможность защиты прав и интересов истца".

Решение было принято, поскольку по мнению рынка "Столичный", в 2015 году последний якобы незаконно получил средства от кредиторов для возврата кредита ПАО "Укринбанк", согласно договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и передал в ипотеку недвижимое имущество.

Как указал представитель кредитора, рынок "Столичный" пытается предотвратить обращение взыскания на предмет ипотеки.

В то же время, решение суда о запрете совершать действия не были выполнено и не было внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Как указывает представитель кредитора, на протяжении 2020 года рынок "Столичный" заключил ряд сомнительных договоров, что стало основанием для рассмотрения судом вопроса о банкротстве последнего.

В компании "Спецбуд-Монолит" считают целью судьи Наталии Ягичевой и рынка "Столичный" недопущение исполнения требований рынком "Столичный" до момента возбуждения дела о банкротстве последнего.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.