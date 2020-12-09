Рынку электронных сигарет хотят запретить продавать остатки продукции в первом полугодии 2021

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ убрал из законопроекта №4101-д положение, которое позволяло импортерам и производителям электронных сигарет продать остатки ввезенной или произведенной в 2020 году продукции в течение первых шести месяцев следующего года. Таким образом, с 1 января большинство электронных сигарет и смесей будут вне закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий текст законопроекта на сайте парламента.

Как известно, в проекте ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №4101, подготовленного Кабинетом министров Украины, было предусмотрено, что жидкости, используемые в электронных сигаретах, не маркированные марками акцизного налога, будут находиться в обращении до 30 июня 2021 года включительно.

Положение было внесено правительством Украины на выполнение своих международных обязательств относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В документе отмечается, что необходимо установить переходный период с целью создания условий для проведения модификации производственного процесса и реализации складских остатков, особенно в отношении продукции, которая отличается от сигарет.

Профильный комитет Рады, с целью регуляции отраслевых изменений, создал альтернативный проект закона №4101-д, где во время корректировок основных положений и вычеркнул соответствующую норму.

По прогнозам экспертов, если законопроект примут именно в такой редакции, после Нового года рынок электронных сигарет может частично остановиться, поскольку импортеры и оптовики по состоянию на конец 2020 года до сих пор не получили акцизную марку и необходимые лицензии на торговлю. Владельцы розничных точек вообще не имеют возможности получить акцизную марку и продать уже выкупленную продукцию.

Лицензия на оптовую торговлю является обязательной с 01.01.2021 для импортеров и производителей жидкостей для электронных сигарет. После получения такой лицензии нужно заказать и наклеить марки акцизного налога на всю продукцию, находящуюся на складах и в магазинах - а это, в свою очередь, запрещено законодательством.

Напомним, 16 января 2020 Верховная рада проголосовала за закон №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Среди прочего, документ облагает акцизным налогом электронные сигареты и компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков классических сигарет на альтернативную продукцию.

Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 реализовать произведенную или импортированную в 2020-м продукцию. Сроки "переходного периода" всех устраивали. Закон начинает действовать с 1 января 2021 года.