Рыбалка: законопроект о возобновлении кредитования позволит уменьшить стоимость кредитов

По его словам, отдельного внимания требуют вопросы себестоимости кредитных ресурсов для банков

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту принять законопроект о восстановлении кредитования (№6027-д) во втором чтении и в целом. Об этом журналистам сообщил народный депутат Украины Сергей Рыбалка после завершения заседания профильного комитета.

Он считает этот законопроект одним из важнейших за последние три года работы парламента.

"Все международные организации поставили его в перечень приоритетных. Мы должны перекрыть пробелы, которые позволяют крупным заемщикам не возвращать кредиты. Этим должны защитить простых честных людей, для которых действия крупных мошенников повышают ставки по кредитам", - отметил Сергей Рыбалка.

Фото: заседание Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (пресс-служба)

Политик подчеркнул, что принятие этого проекта позволит укрепить банковскую систему и со временем уменьшить стоимость кредитов.

"Нужно восстанавливать доверие к банковским учреждениям для того, чтобы средства из-под матрасов наших граждан вернулись в банковскую систему. Необходимо урегулировать проблемы процедур банкротства юридических лиц и внедрения института банкротства физических лиц. Надо упростить процедуры досудебного урегулирования споров и взыскания незначительных сумм долга, урегулирования коллекторской деятельности, процедур предоставления кредитов небанковскими финансовыми компаниями, в частности ломбардами и кредитными союзами", - сказал Сергей Рыбалка.

По его словам, отдельного внимания требуют вопросы себестоимости кредитных ресурсов для банков, поскольку это самая большая составляющая, которая влияет на уровень процентной ставки по кредитам. Сергей Рыбалка считает, что нужно повысить суммы возмещения для вкладчиков из Фонда гарантирования вкладов и ввести дифференцированные ставки сбора для банков.

"Обычно мы последовательно выступаем за государственную поддержку отечественных товаропроизводителей, в том числе, через механизмы функционирования государственного кредитно-экспортного агентства и консорциумного кредитования банками, преимущественно государственными, крупных инвестиционных проектов", - добавил народный депутат.