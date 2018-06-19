Рибалка: законопроект про відновлення кредитування дозволить зменшити вартість кредитів

За його словами, окремої уваги потребують питання собівартості кредитних ресурсів для банків

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив рекомендувати парламенту ухвалити законопроект щодо відновлення кредитування (№6027-д) у другому читанні та в цілому. Про це журналістам повідомив народний депутат України Сергій Рибалка після завершення засідання профільного комітету.

Він вважає цей законопроект одним з найважливіших за останні три роки роботи парламенту.

"Усі міжнародні організації поставили його в перелік пріоритетних. Маємо перекрити прогалини, які дозволяють крупним позичальникам не повертати кредити. Цим самим маємо захистити простих чесних людей, для яких дії великих шахраїв підвищують ставки за кредитами", – зазначив Сергій Рибалка.

Фото: засідання Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності (прес-служба)

Політик підкреслив, що прийняття цього проекту дасть змогу зміцнити банківську систему та з часом зменшити вартість кредитів.

"Потрібно відновлювати довіру до банківських установ для того, аби кошти з під матраців наших громадян повернулись у банківську систему. Необхідно врегулювати проблеми процедур банкрутства юридичних осіб та впровадження інституту банкрутства фізичних осіб. Треба спростити процедури досудового врегулювання спорів та стягнення незначних сум боргу, врегулювання колекторської діяльності, процедур надання кредитів небанківськими фінансовими компаніями, зокрема ломбардами та кредитними спілками", – сказав Сергій Рибалка.

За його словами, окремої уваги потребують питання собівартості кредитних ресурсів для банків, оскільки це найбільша складова, що впливає на рівень відсоткової ставки за кредитами. Сергій Рибалка вважає, що потрібно підвищити суми відшкодування для вкладників з Фонду гарантування вкладів та запровадити диференційовані ставки збору для банків.

"Звичайно ми послідовно виступаємо за державну підтримку вітчизняних товаровиробників, в тому числі, через механізми функціонування державного кредитно-експортного агентства та консорціумного кредитування банками, переважно державними, великих інвестиційних проектів", – додав народний депутат.