Рыбалка: власть отказывается реализовывать собственную экономическую политику через госбанки
Сергей Рыбалка призвал повысить эффективность управления государственными банками
Власть должна значительно повысить эффективность управления государственными банками. Такое мнение высказал народный депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка в своем блоге, комментируя недавно принятый закон о государственных банках.
"Учет и контроль. Прозрачность и подотчетность. Вот рецепты эффективности государственных институтов и предприятий в развитых странах. Принятый закон, к сожалению, этого не содержит. Зато, предложенный мной законопроект как раз и предусматривал признание государственной банковской группы и создание управляющей компании. Единственный цент управления позволил бы не только усилить контроль, минимизировать затраты, но и реализовывать государственную экономическую политику. Не в ручном режиме, а по четко определенным государственным программам", - заявил Сергей Рыбалка.
Он рассказал, что альтернативный проект, который он разработал вместе с группой ведущих экспертов, предусматривал системно регулировать управление всеми государственными банками и банками с государственной долей. В этом документе предлагалось до возможной приватизации оставлять их в государственном управлении, но без возможности прямого политического влияния.
"Мы не можем согласиться с тем, что украинская власть упорно отказывается реализовывать собственную экономическую политику через государственные банки. Ведь Украина нуждается в финансировании масштабных инфраструктурных проектов и национальных программ. Мы должны удешевлять кредитование для малого и среднего бизнеса. По примеру иностранных банков развития, в том числе и ЕБРР", - убежден Сергей Рыбалка.
По словам депутата, несмотря на несовершенство принятого закона, он откроет путь к формированию наблюдательных советов в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Однако Сергей Рыбалка считает, что это не дает железных гарантий эффективного управления.
"Кабинет министров должен кардинально скорректировать собственную стратегию государственных банков. Нужно более четко сформировать всю систему политик, связанных с поддержкой развития собственных технологических производств, инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также продвижение отечественного экспорта. Теперь повлиять на ситуацию Правительство может только тогда, когда поставит правильные и очень жесткие требования перед вновь сформированными наблюдательными советами по стратегии отдельных государственных банков. Там должна быть конкретика, в том числе и по ежегодным показателям эффективности их работы", - отметил Сергей Рыбалка.