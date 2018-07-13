Рибалка: влада відмовляється реалізовувати власну економічну політику через держбанки

Сергій Рибалка закликав підвищити ефективність управління державними банками

Влада повинна значно підвищити ефективність управління державними банками. Таку думку висловив народний депутат з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка у своєму блозі, коментуючи нещодавно прийнятий закон про державні банки.

"Облік і контроль. Прозорість і підзвітність. Ось рецепти ефективності державних інститутів і підприємств у розвинених країнах. Прийнятий закон, на жаль, цього не містить. Натомість, запропонований мною законопроект якраз і передбачав визнання державної банківської групи та створення керуючої компанії. Єдиний цент управління дозволив би не тільки посилити контроль, мінімізувати витрати, але і реалізовувати державну економічну політику. Не в ручному режимі, а за чітко визначеними державними програмами", - заявив Сергій Рибалка.

Він розповів, що альтернативний проект, який він розробив разом з групою провідних експертів, передбачав системно регулювати управління всіма державними банками і банками з державною часткою. У цьому документі пропонувалося до можливої приватизації залишати їх у державному управлінні, але без можливості прямого політичного впливу.

"Ми не можемо погодитися з тим, що українська влада вперто відмовляється реалізовувати власну економічну політику через державні банки. Адже Україна потребує фінансування масштабних інфраструктурних проектів та національних програм. Ми повинні здешевити кредитування для малого та середнього бізнесу. За прикладом іноземних банків розвитку, в тому числі і ЄБРР", - переконаний Сергій Рибалка.

За словами депутата, незважаючи на недосконалість прийнятого закону, він відкриє шлях до формування наглядової ради державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку". Проте Сергій Рибалка вважає, що це не дає залізних гарантій ефективного управління.

"Кабінет міністрів повинен кардинально скоригувати стратегію державних банків. Потрібно чіткіше сформувати всю систему політик, пов'язаних з підтримкою розвитку власних технологічних виробництв, інфраструктури, малого та середнього бізнесу, а також просування вітчизняного експорту. Тепер вплинути на ситуацію Уряд може тільки тоді, коли поставить правильні і дуже жорсткі вимоги перед знову сформованими наглядовими радами по стратегії окремих державних банків. Там повинна бути конкретика, в тому числі і за щорічними показниками ефективності їх роботи", - зазначив Сергій Рибалка.