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Рыбалка: в Украине о контрольной функции парламента почти забыли

НовостиПолитика    26.03.2018 - 13:17
Фото: Сергей Рыбалка ( facebook.com sergey.v.rybalka)
Фото: Сергей Рыбалка ( facebook.com sergey.v.rybalka)

Нардеп Сергей Рыбалка призвал усилить контролирующие функции парламента

В Украине нужно усилить контролирующие функции парламента, в частности профильных комитетов Верховной рады. Об этом в своем блоге на написал экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка.

"У парламента каждой демократической страны есть 2 основные функции - законотворческая и контролирующая. И этот контроль действенный и эффективный, вплоть до начала процедуры импичмента президента, как это было в США. Так же там куда более серьезные контрольные функции парламентских комитетов. У нас же в Украине о контрольной функции парламента почти забыли. Считаю, нам также нужно значительно усиливать роль комитетов Верховной рады. Чтобы повысить качество законотворческого процесса и контроль за действиями исполнительной власти. Также необходимо принять законы об импичменте президента и о специальных следственных комиссиях", - написал он.

Зато, как отметил нардеп, представители нынешней власти, накануне выборов, пытаются забрать под свое влияние любые контролирующие и властные рычаги и финансовые потоки.

"Настаиваю: нам нужно строить действенную систему властных институтов, чтобы они выполняли закон и работали на благо всех граждан Украины, - написал он, отметив, что "Закон должен выполняться независимо от фамилии того, кто будет президентом - Ляшко, Порошенко или Тимошенко".

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Теги публикации: Рыбалка, финкомитет ВРУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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