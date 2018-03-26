Рибалка: в Україні про контрольні функції парламенту майже забули

Нардеп Сергій Рибалка закликав посилити контролюючі функції парламенту

В Україні потрібно посилити контролюючі функції парламенту, зокрема профільних комітетів Верховної ради. Про це у своєму блозі написав екс-глава фінансового комітету парламенту, народний депутат Сергій Рибалка.

"У парламенту кожної демократичної країни є 2 основні функції - законотворча і контролююча. І цей контроль дієвий і ефективний, аж до початку процедури імпічменту президента, як це було в США. Так само там куди більш серйозні контрольні функції парламентських комітетів. У нас же в Україні про контрольну функцію парламенту майже забули. Вважаю, нам також потрібно значно посилювати роль комітетів Верховної ради. Щоб підвищити якість законотворчого процесу і контроль за діями виконавчої влади. Також необхідно прийняти закони про імпічмент президента і про спеціальні слідчі комісії", - написав він.

Зате, як зазначив нардеп, представники нинішньої влади, напередодні виборів, намагаються забрати під свій вплив будь-які контролюючі та владні важелі і фінансові потоки.

"Наполягаю: нам потрібно будувати дієву систему владних інститутів, щоб вони виконували закон і працювали на благо всіх громадян України, - написав він, зазначивши, що "Закон повинен виконуватися незалежно від прізвища того, хто буде президентом - Ляшко, Порошенко чи Тимошенко".