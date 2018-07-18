Рыбалка требует привлечь к ответственности тернопольских врачей из-за неоказания медпомощи ребенку

Рыбалка добавил, что в МВД сообщили об открытии уголовного производства по данному факту

Народный депутат Украины от фракции Радикальной парии Олега Ляшко Сергей Рыбалка требует от Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения проведения расследования и привлечения к уголовной ответственности врачей Тернопольской областной больницы из-за невыполнения ими профессиональных обязанностей и неоказания медицинской помощи пятимесячной ребенку Анастасии Кардаш. Об этом он написал в своем блоге на сайте издания "Корреспондент".

Так, нардеп сообщил о борьбе за жизнь и здоровье пятимесячного ребенка из Тернопольской области, которому врачи областной больницы месяц не могли установить диагноз и назначить лечение, чем нанесли здоровью ребенка непоправимый вред.

"Несмотря на отказ местных врачей от внешних консультаций, мы по просьбе родителей, организовали приезд в Тернополь специалистов из "Охматдета". Они определили: вместо отита, ринита и ОРВИ, который диагностировали местные врачи - настоящей болезнью оказался вирусный энцефалит, вероятно вызванный вакцинацией некачественной вакциной "Гексаксим", - сообщил он.

Рыбалка сообщил, что после визита специалистов из "Охматдета" ребенка перевезли в Киев, ее жизнь удалось спасти.

"Однако халатность врачей нанесла ее здоровью непоправимый вред. Ведь были потеряны сверхважные часы и дни, в течение которых тернопольские врачи не проводили никакого правильного лечения", - отметил Рыбалка.

Он также отметил, что руководитель Тернопольской областной больницы "скрывал ситуацию о состоянии ребенка от руководителя областного управления здравоохранения, поскольку не хотел лишних проблем". В связи с этим, нардеп обратился с депутатским запросом к министру внутренних дел и и.о. министра здравоохранения с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности по факту неоказания ребенку медицинской помощи.

Рыбалка также подчеркнул, что Минздрав "не увидел особой проблемы в такой истории, ведь 90% письма посвятило описанию процедур контроля вакцин, а не "сервису", который был предоставлен этой семье в областной больнице".

"Однако, в Министерстве внутренних дел сообщили, что уже открыли уголовное производство по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, неоказания помощи ребенку, служебной халатности врачей в Тернополе. Сейчас продолжается досудебное расследование", - сообщил Рыбалка.

По мнению депутата, вопрос привлечения к ответственности виновных в этой ситуации и надлежащего проведения расследований МВД и Минздрава требует особого контроля.

"Справедливая и неотвратимая ответственность всех причастных станет в том числе одной из лакмусовых бумажек подлинности или фантомности реформ, которые якобы происходят как в сфере здравоохранения, так и в правоохранительной системе", - резюмировал он.