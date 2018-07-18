Рибалка вимагає притягнути до відповідальності тернопільських лікарів через ненадання меддопомоги дитині

Рибалка додав, що в МВС повідомили про відкриття кримінального провадження за даним фактом

Народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка вимагає від Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я проведення розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності лікарів Тернопільської обласної лікарні через невиконання ними професійних обов'язків і ненадання медичної допомоги п'ятимісячній дитині Анастасії Кардаш. Про це він написав у своєму блозі на сайті видання "Корреспондент".

Так, нардеп повідомив про боротьбу за життя і здоров'я п'ятимісячної дитини з Тернопільської області, якій лікарі обласної лікарні місяць не могли встановити діагноз і призначити лікування, чим завдали здоров'ю дитини непоправної шкоди.

"Незважаючи на відмову місцевих лікарів від зовнішніх консультацій, ми на прохання батьків, організували приїзд в Тернопіль фахівців з "Охматдиту". Вони визначили: замість отиту, риніту та ГРВІ, який діагностували місцеві лікарі - справжньою хворобою виявився вірусний енцефаліт, ймовірно викликаний вакцинацією неякісною вакциною "Гексаксим", - повідомив він.

Рибалка повідомив, що після візиту фахівців з "Охматдиту" дитину перевезли до Києва, її життя вдалося врятувати.

"Однак недбалість лікарів завдала її здоров'ю непоправної шкоди. Адже були втрачені надважливі години і дні, протягом яких тернопільські лікарі не проводили жодного правильного лікування", - зазначив Рибалка.

Він також зазначив, що керівник Тернопільської обласної лікарні "приховував ситуацію про стан дитини від керівника обласного управління охорони здоров'я, оскільки не хотів зайвих проблем". У зв'язку з цим, нардеп звернувся з депутатським запитом до міністра внутрішніх справ та в.о. міністра охорони здоров'я з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності за фактом ненадання дитині медичної допомоги.

Рибалка також підкреслив, що МОЗ "не побачив особливої проблеми в такій історії, адже 90% листа присвятило опису процедур контролю вакцин, а не "сервісу", який був наданий цій родині в обласній лікарні".

"Однак, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, ненадання допомоги дитині, службової недбалості лікарів у Тернополі. Наразі триває досудове розслідування", - повідомив Рибалка.

На думку депутата, питання притягнення до відповідальності винних у цій ситуації та належного проведення розслідувань МВС та МОЗ вимагає особливого контролю.

"Справедлива і невідворотна відповідальність усіх причетних стане у тому числі одним із лакмусових папірців автентичності або фантомності реформ, які нібито відбуваються в сфері охорони здоров'я, так і в правоохоронній системі", - резюмував він.