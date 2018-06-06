Рыбалка: мы создаем условия для развития малых и средних банков

Сергей Рыбалка сообщил, что финкомитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект №7231

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект об уменьшении требований к минимальному уровню капитала банка (№7231). Об этом сообщил инициатор законопроекта, народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка.

"У нас вполне консолидированная позиция участников рынка, экспертной среды и членов нашего комитета о том, что минимального размера капитала банков на уровне 200 млн. гривен вполне достаточно. Мы неоднократно заявляли о недопустимости уничтожения малых и средних банков и важности создания условий для их развития", - сказал Сергей Рыбалка в комментарии журналистам после завершения заседания профильного комитета.

По словам нардепа, минимальный размер капитала ни в одной стране мира не является показателем надежности банка, а искусственная консолидация приводит к уменьшению конкуренции, ухудшению доступа населения и бизнеса к банковским услугам и увеличивает риски.

"Общеизвестно, что наибольшие риски и убытки для экономики Украины были и есть в больших банках. Неужели вынужденная национализация "ПриватБанка" ничему не научила?", - отметил Сергей Рыбалка.

Он подчеркнул, что мировой опыт доказывает: малые и средние банки являются более гибкими к кризисам и лучше кредитуют малый и средний бизнес.

"Все иностранные и отечественные эксперты, с которыми мы общались, утверждают: уровень уставного капитала никоим образом не характеризует риски", - подчеркнул Сергей Рыбалка.

Политик также сообщил, что комитет поддержал законопроект о госбанках, но он считает свой альтернативный к нему проект (№8331-1) более системным и совершенным.

"Поэтому буду работать над тем, чтобы его положения были учтены при доработке главного проекта ко второму чтению. Ведь сейчас крайне важно повысить эффективность работы государственных банков. Но, к сожалению, украинская власть упорно отказывается реализовывать собственную экономическую политику через государственные банки", - резюмировал Сергей Рыбалка.