Рибалка: ми створюємо умови для розвитку малих і середніх банків

Сергій Рибалка повідомив, що фінкомитет рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому законопроект №7231

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект про зменшення вимог до мінімального рівня капіталу банку (№7231). Про це повідомив ініціатор законопроекту, народний депутат України від фракції Радикальної партії Сергій Рибалка.

"У нас цілком консолідована позиція учасників ринку, експертного середовища та членів нашого комітету про те, що мінімального розміру капіталу банків на рівні 200 млн. гривень цілком достатньо. Ми неодноразово заявляли про неприпустимість знищення малих і середніх банків і важливість створення умов для їх розвитку", - сказав Сергій Рибалка у коментарі журналістам після завершення засідання профільного комітету.

За словами нардепа, мінімальний розмір капіталу ні в одній країні світу не є показником надійності банку, а штучна консолідація призводить до зменшення конкуренції, погіршення доступу населення і бізнесу до банківських послуг і збільшує ризики.

"Загальновідомо, що найбільші ризики і збитки для економіки України були і є у великих банках. Невже вимушена націоналізація "ПриватБанку" нічому не навчила?", - зазначив Сергій Рибалка.

Він підкреслив, що світовий досвід доводить: малі та середні банки є більш гнучкими до криз і краще кредитують малий і середній бізнес.

"Всі іноземні та вітчизняні експерти, з якими ми спілкувалися, стверджують: рівень статутного капіталу жодним чином не характеризує ризики", - підкреслив Сергій Рибалка.

Політик також повідомив, що комітет підтримав законопроект про держбанки, але він вважає свій альтернативний до нього проект (№8331-1) більш системним і досконалим.

"Тому буду працювати над тим, щоб його положення були враховані при доопрацюванні головного проекту до другого читання. Адже зараз вкрай важливо підвищити ефективність роботи державних банків. Але, на жаль, українська влада вперто відмовляється реалізовувати власну економічну політику через державні банки", - резюмував Сергій Рибалка.