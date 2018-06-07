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Рыбалка: антикоррупционный суд нужен, но независимый от топ-коррупционеров

НовостиПолитика    07.06.2018 - 16:22
Фото: Сергей Рыбалка (facebook.com sergey.v.rybalka)
Фото: Сергей Рыбалка (facebook.com sergey.v.rybalka)

Сергей Рыбалка считает, что процедура принятия закона о Высшем антикоррупционном суде является обманом

Процедура принятия закона о Высшем антикоррупционном суде является обманом. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка журналистам в кулуарах парламента.

"Очередной обман. Это то, что сегодня состоялось в Верховной раде при голосовании за законопроект об антикоррупционном суде. Окончательного текста документа депутаты не видели. Лишь некоторые поправки зачитывались с голоса. Ключевые моменты прошли мимо большинства народных избранников. Времени проанализировать "компромиссные" варианты текста отдельных статей и не могло быть, потому что никому их не показали", - сообщил Сергей Рыбалка.

По словам политика, для принятия нужного власти варианта антикоррупционного законопроекта в парламентский зал согнали все, так называемые, олигархические группы. Он считает, что власть сделает все, чтобы поставить антикоррупционный суд под контроль президентской администрации.

"Мы убеждены, что все суды должны быть антикоррупционных. Но власть тормозит назначения судей, если они не выполняют указаний. Поэтому антикоррупционный суд нужен, но независимый от топ-коррупционеров. Иначе он станет орудием для преследования", - заявил Сергей Рыбалка.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За проект закона во втором чтении проголосовали 315 депутатов.

 

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Теги публикации: Рыбалка, антикоррупционный суд, финкомитет ВРУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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