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Рибалка: антикорупційний суд потрібний, але незалежний від топ-корупціонерів

НовиниПолітика    07.06.2018 - 16:22
Фото: Сергій Рибалка (facebook.com sergey.v.rybalka)
Фото: Сергій Рибалка (facebook.com sergey.v.rybalka)

Сергій Рибалка вважає, що процедура ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд є обманом

Процедура прийняття закону про Вищий антикорупційний суд є обманом. Про це заявив народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка журналістам у кулуарах парламенту.

"Черговий обман. Це те, що сьогодні відбулося у Верховній раді при голосуванні за законопроект про антикорупційний суд. Остаточного тексту документа депутати не бачили. Лише деякі поправки зачитувалися з голосу. Ключові моменти пройшли повз більшості народних обранців. Часу проаналізувати "компромісні" варіанти тексту окремих статей і не могло бути, тому що нікому їх не показали", - повідомив Сергій Рибалка.

За словами політика, для прийняття потрібного влади варіанту антикорупційного законопроекту в парламентський зал зігнали всі, так звані, олігархічні групи. Він вважає, що влада зробить все, щоб поставити антикорупційний суд під контроль президентської адміністрації.

"Ми переконані, що всі суди повинні бути антикорупційні. Але влада гальмує призначення суддів, якщо вони не виконують вказівок. Тому антикорупційний суд потрібний, але незалежний від топ-корупціонерів. Інакше він стане знаряддям для переслідування", - заявив Сергій Рибалка.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону в другому читанні проголосувало 315 депутатів.

 

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Теги публікації: Рыбалка, антикоррупционный суд, финкомитет ВРУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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