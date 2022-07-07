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Рыбакина сенсационно обыграла Халеп и вышла в финал Уимблдонского турнира

Фото: Елена Рыбакина впервые будет играть в финале "Большого шлема" (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Во втором полуфинале Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина в двух сетах одолела румынку Симону Халеп (6:3, 6:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/2 финала

Рыбакина – Халеп – 2:0 (6:3, 6:3)

23-летняя казахская теннисистка приступила к делу со старта. Рыбакина быстро повела 3:0 и обеспечила себе гандикап до конца партии. Завершить сет она могла еще при счете 5:2, но Халеп отыграла сет-пойнт. Однако уже на своей подаче Рыбакина с третьей попытки взяла сет.

Вторая партия началась с брейка Рыбакиной. И хоть вскоре она проиграла "свой" гейм, но мгновенно оформила обратный брейк. Соперницы продолжили брать свои подачи, однако в эндшпиле казахская теннисистка еще раз вырвала гейм на подаче Халеп и впервые в карьере прорвалась в финал мэйджора.

В другом полуфинале триумфовала третья сеянная Онс Жабер. В трех сетах она обыграла немку Марию. Решающий поединок состоится в субботу, 9 июля.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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