Рятувальники загасили пожежу на ринку під Вінницею: фотографії
Пожежу на ринку "Центральний" у Хмільнику загасили. Для ліквідації вогню залучали понад 50 рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС України у Вінницькій області у соціальній мережі Facebook.
Рятувальники заявили, що пожежу на ринку "Центральну" ліквідовано.
"25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК "Центральний" у м. Хмільник Вінницькій ліквідовано", - написано на сторінці ДСНС.
Наразі рятувальники МНС проводять роботи з проливки та розбору конструкцій. На щастя обійшлося без постраждалих.
Пожежу гасили 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки від ДСНС, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці.
"До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці, підвезення води додатково організоване добровільною пожежною командою села Березна", - заявили рятувальники.
Причиною пожежі встановлюється.
Пожежі в Україні
Нагадаємо, що ввечері 25 листопада у Хмільнику спалахнув місцевий ринок. Площа пожежі становила 800 кв.м. Після 22 години рятувальникам вдалося локалізувати полум'я.
Також ми повідомляли, що минулого тижня у Києві сталася пожежа з сильним задимленням.
Ще раніше в Києві сталася масштабна пожежа на СТО. Пожежа почалася ввечері, площа становила понад 150 кв.м.
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