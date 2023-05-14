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Рятувальники розробили інструкцію для дітей на випадок повітряної тривоги

Фото: рятувальники розробили інструкцію для дітей на випадок повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським дітям нагадали, що потрібно робити у першу чергу під час повітряної тривоги. Розроблено спеціальну інструкцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники оприлюднили інструкцію, яку вони розробили разом з UNICEF Ukraine. У ній наведено алгоритми дій для дітей під час повітряної тривоги, якщо вони перебувають у школі чи громадському транспорті.

"Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров'я та життя дітей! Чіткі інструкції допоможуть їм не розгубитися та вчинити правильно під час повітряної тривоги", - сказано у повідомленні ДСНС.

При цьому рятувальники зазначають, що найголовніше правило під час повітряної тривоги - пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили спеціальний сайт, на якому дітей навчають мінної безпеки.

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