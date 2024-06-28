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Рятувальники показали фото наслідків прильоту КАБів у Циркунах

Фото: наслідки обстрілу Циркунів (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Вдень п'ятниці, 28 червня, росіяни скинули три керовані авіаційні бомби по селу Циркуни, що у Харківській області. В результаті цього там зруйновано будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області

За даними рятувальників, було ліквідовано дві пожежі, спричинені ворожими авіаударами.

В результаті бомбардування сталася пожежа у двох житлових будинках та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала біля 200 кв.м. Також були того були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами.

За ще однією адресою горів вантажний автомобіль на площі 10 кв.м. та трава на площі 300 кв.м. Пошкоджена складська будівля місцевого агропідприємства.

Наразі відомо, що 8 осіб постраждало. Для ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. Також на місці події працювали сапери ДСНС.

Фото: наслідки обстрілу Циркунів (t.me/DSNS_Kharkiv)

Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія скинула три КАБи на Харківську область.

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ДСНСХарківАвіаудариВійна в Україні