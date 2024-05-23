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Рятувальники під Києвом знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до "Граду" (відео)

Київська область, Четвер 23 травня 2024 15:39
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Рятувальники під Києвом знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до "Граду" (відео) Фото: рятувальники під Києвом знайшли залишки ракети "Точка-У" (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники у Київській області знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до системи залпового вогню "Град". Їх знищили на полігоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.

Фото: Робота рятувальників (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

У житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які за допомогою маніпулятора завантажили їх до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик.

А у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град". Їх було вилучено та знищено на полігоні.

Сапери знаходять російські ракети в Києві та області

Після деокупації частини Київської області рятувальники та сапери почали обстежувати територію, де точилися бойові дії. При цьому вони продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети.

У січні в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

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