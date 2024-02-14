Рятувальники в Нью-Йорку зупинили пошук людей під завалами через загрозу обстрілів (відео)

"12 лютого внаслідок атаки відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, під завалами можливе перебування двох людей. Загалом в будинку проживало 6 осіб, 4 з яких знаходилися у підвальному приміщенні та не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти.

Сьогодні прийнято рішення призупинити пошукові роботи. Їх буде відновлено за умови покращення безпекової ситуації.

Удари по Нью-Йорку

Наприкінці січня в Нью-Йорку завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягли тіла 5 людей.

Через кілька днів росіяни обстріляли Нью-Йорк. Тілесних ушкоджень зазнав 37-річний місцевий житель, який перебував у власному дворі.