Рятувальники нагадали українцям правила користування печами: як не допустити пожежі

Рятувальники зазначили, що порушення правил безпеки під час використання печей може призвести до пожеж. Так, зокрема, нещодавно на у Миколаївьскій області загорівся дах літньої кухні, в якій господарі розтопили піч.

"Закликаємо неухильно дотримуватись правил експлуатації пічного опалення", - зазначають рятувальники.

Вони нагадують, що правила використання такі:

не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання вогню;

стежте, щоб піч не перегрівалася;

завжди перевіряйте, чи не з'явилися на ній тріщини;

регулярно прочищайте димар;

якщо підлога біля печі зроблена з матеріалів, які легко спалахують, закріпіть металевий лист (50х70 см) на підлозі перед дверцятами печі.

не залишайте вогонь без нагляду.

Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Київської області сталася пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння становила близько тисячі квадратних метрів.