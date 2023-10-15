Рятувальники нагадали українцям правила користування печами: як не допустити пожежі

В Україні з настанням холодів почастішали пожежі через неправильне використання печей. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись ряду правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Рятувальники зазначили, що порушення правил безпеки під час використання печей може призвести до пожеж. Так, зокрема, нещодавно на у Миколаївьскій області загорівся дах літньої кухні, в якій господарі розтопили піч.
"Закликаємо неухильно дотримуватись правил експлуатації пічного опалення", - зазначають рятувальники.
Вони нагадують, що правила використання такі:
Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Київської області сталася пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння становила близько тисячі квадратних метрів.
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