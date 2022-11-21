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Рятувальники Херсону отримали бронежилети в рамках ініціативи Ахметова

Фото: рятувальники Херсону отримали бронежилети в рамках ініціативи Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Херсонській області отримали партію з американських бронежилетів високого класу захисту. Надала бронежилети компанія "Метінвест" в рамках ініціативи "Стальний фрон" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Рятувальники постійно працюють над підвищенням безпеки містян. Наша робота пов’язана з небезпекою, тож засоби захисту в нашій роботі не просто важливі - вони життєво необхідні", - заявив начальник зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Херсонській області Олег Рись.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова бізнеси SCM передали Збройним силам понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто, півмільйона літрів пального, системи коригування артилерійського вогню, та багато іншого.

Також на фронт направили 150 тисяч бронежилетів.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3,5 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.

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ХерсонДСНС