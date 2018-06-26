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Ryanair запускає ще один рейс з України до Польщі

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 12:16
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)

Лоукостер додав рейс Київ-Бидгощ

Європейський лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з України до Польщі. Новий напрям з'явився в системі бронювання на сайті Ryanair.

Зокрема, в системі бронювання Ryanair став доступним рейс Київ (Бориспіль) - Бидгощ. Польоти за маршрутом почнуться з 31 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair почне польоти з Києва у вересні. Зокрема, перший маршрут Ryanair в Україні буде здійснюватися у напрямку Київ - Берлін.

У березні Ryanair представив 15 маршрутів з України, запуск яких планується на кінець жовтня.

  • Київ - Лондон, Британія (аеропорт Станстед);
  • Київ - Стокгольм, Швеція (аеропорт Скавста);
  • Київ - Вільнюс, Литва;
  • Київ - Вроцлав, Польща;
  • Київ - Барселона, Іспанія;
  • Київ - Варшава, Польща (аеропорт Модлін);
  • Київ - Гданськ, Польща;
  • Київ - Краків, Польща;
  • Київ - Познань, Польща;
  • Київ - Братислава, Словаччина;
  • Львів - Лондон (аеропорт Станстед);
  • Львів - Варшава (аеропорт Модлін);
  • Львів - Меммінген, Німеччина;
  • Львів - Дюссельдорф, Німеччина (аеропорт Везе);
  • Львів - Краків, Польща.
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Теги публікації: Ryanair, Польша, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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