Ryanair запускає ще один рейс з України до Польщі

Лоукостер додав рейс Київ-Бидгощ

Європейський лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з України до Польщі. Новий напрям з'явився в системі бронювання на сайті Ryanair.

Зокрема, в системі бронювання Ryanair став доступним рейс Київ (Бориспіль) - Бидгощ. Польоти за маршрутом почнуться з 31 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair почне польоти з Києва у вересні. Зокрема, перший маршрут Ryanair в Україні буде здійснюватися у напрямку Київ - Берлін.

У березні Ryanair представив 15 маршрутів з України, запуск яких планується на кінець жовтня.