Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни

"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним", - сказав О'Лірі.

Напередодні війни він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

"Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - сказав О'Лірі аналітикам після публікації фінансових результатів за третій квартал.