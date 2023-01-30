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Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни

Фото: генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни після закінчення війни з Росією.

Про це заявив гендиректор компанії Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним", - сказав О'Лірі.

Напередодні війни він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

"Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - сказав О'Лірі аналітикам після публікації фінансових результатів за третій квартал.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія, найбільша в Європі за кількістю пасажирів, на Ryanair очікує дуже сильного зростання пасажирів і тарифів у найближчі роки, оскільки клієнти перемикаються з дорожчих літаків її конкурентів.

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