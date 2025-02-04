Ryanair готується відновити польоти в Україну, але є одна умова

О'Лірі повідомив, що Ryanair розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення конфлікту. Плани складаються, оскільки президент США наполягає на припиненні вогню.

"Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп, як я сподіваюся, може здійснити, буде швидке вирішення питання про незаконне вторгнення Росії в Україну", - сказав він.

Одразу після вступу на посаду Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не припинить "безглузду війну" в Україні. Він написав у Truth Social: "Ми можемо зробити це легким шляхом або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий".

Основна перешкода

Плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговують Київ і Львів. Пропускна спроможність забезпечуватиметься за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед і Париж-Орлі, для обслуговування міст.

О'Лірі заявив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) знадобиться офіційне припинення бойових дій.

"Зрештою потрібне якесь припинення вогню, оскільки EASA не дозволить нічому літати там, поки у них не буде розумної впевненості в тому, що там не літатимуть ракети", - сказав він.

Плани Ryanair

Ryanair прагне повернутися в Україну після того, як до вторгнення в лютому 2022 року вона стала другим за величиною авіаперевізником у країні.

Він сказав: "У нас приголомшлива репутація в колишніх комуністичних країнах. Вони всі люблять Ryanair. Вони бачать у нас щось на кшталт McDonald's. Ми крутий, свого роду американський бренд".

О'Лірі повідомив, що Київ і Львів "готові до роботи", а інфраструктура, така як багажні стрічки, запускається щотижня, щоб гарантувати її працездатність.

За його словами, відновлення руху поїздів до Одеси може зайняти більше часу через масштаби збитків, тоді як деякі транспортні вузли на сході та півдні були "розбомблені до біса" і фактично зруйновані.

Це стосується й аеропорту в Херсоні, куди раніше літала Ryanair. Місто сильно постраждало після того, як на початку конфлікту його захопили російські війська, а потім його відбили українські військові.

Очікування Ryanair в Україні

Минулого року О'Лірі відвідав Україну, завітав до київського аеропорту, зустрівся з міністром інфраструктури країни і виклав те, що він назвав "радикальним планом відновлення повітряного транспорту".

Він сказав, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі була "болісною" і що поїзд не є практичним способом повернутися додому для мільйонів українців по всій Європі.

"Було багато хвилювання з приводу повернення рейсів. Навіть у найперші дні будуть величезні потоки пасажирів через возз'єднання друзів і сім'ї, а також величезні обсяги вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в перших рядах і в центрі всього цього", - заявив О'Лірі.