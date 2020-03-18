Рядом с Бали произошло мощное землетрясение

В Индонезии, к югу от курортного острова Бали, произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dailymail.

По данным Европейского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был на глубине 10 километров.

В свою очередь американская геологическая служба сообщила, что землетрясение произошло в 1:45 утра (19:45 по Киеву - ред.) в 255 километрах к югу от города Нуса-Дуа.

Бюро погоды и геофизики Индонезии заявило, что угрозы цунами не было.

О жертвах или повреждении инфраструктуры пока не сообщалось, однако по информации отдыхающих на Бали, землетрясение сильно ощущалось на острове.

Напомним, сегодня утром в Соединенных Штатах Америки в 10 милях от Солт-Лейк-Сити также произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

ТАкже РБК-Украина сообщало, что ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Небольшое землетрясение, эпицентр которого залегал в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.