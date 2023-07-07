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У ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотників

Фото: у ряди областей України оголошено повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряна тривога у низці областей України була оголошена в ніч п'ятниці, 7 липня. Є загроза ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту повітряних тривог.

В більшості південних областей сигнал повітряної тривоги було оголошено ще до опівночі. О 01:28 повітряну тривогу було оголошено у Київській області.

У Повітряних силах попередили про небезпеку застосування військами РФ ударних безпілотників для атаки по містах України.

Також тривоги оголошені у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Оновлено о 02:13

У Одесі та області було відмінено сигнал повітряної тровги. Моніторингові телеграм канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.

Також тривогу скасовано у Херсонській області.

Фото: карта тривог в Україні (alerts.in.ua)

Ракетний удар РФ по Львову

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 10 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що кількість жертв уже зросла до п'яти осіб. Вже ввечері голова Львівської ОВ повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічних обстрілів армії РФ.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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