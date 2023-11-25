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В Києві та ряді областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку "Шахедів"

Украина, Субота 25 листопада 2023 02:30
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В Києві та ряді областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку "Шахедів" Фото: у ряді областей України оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У низці регіонів України вночі 25 листопада оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог України.

Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.

В Києві та ряді областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку &quot;Шахедів&quot;

Фото: скріншот карти повітряних тривог України (alerts.in.ua)

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних БПЛА для областей, де оголошено тривогу.

Оновлено 02:39: Повітряна тривога оголошена у Києві. КМВА повідомила про ударні БПЛА у напрямку столиці України.

"Ударні БПЛА у напрямку Києва! Не ігноруйте повітряну тривогу!", - сказано на сторінці Адміністрації.

Атака "Шахедів" по Україні

У ніч проти 24 листопада російські війська атакували Україну трьома ударними БПЛА типу "Шахед", але всі вони були знищені силами та засобами Повітряних сил. Один із дронів збили над Миколаївською областю.

Також повідомлялося про вибухи на Хмельниччині. Пізніше місцева влада повідомила про роботу ППО.

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