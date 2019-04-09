В ряде областей Украины ожидаются дожди и похолодание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине местами будет дождливой

Погода в Украине 9 апреля 2019 местами будет дождливой, также в некоторых регионах ожидается похолодание, температура воздуха днем поднимется до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди практически во всех областях, днем от +14 до +20, ночью от +5 до +9. На севере тоже ожидается небольшой дождь, днем от +16 до +18, а ночью от +6 до +8. В центре сухо и малооблачно, днем от +16 до +19, ночью от +6 до +8.

На востоке без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +5 до +7. На юге тоже осадков не ожидается, днем от +18 до +20, ночью от +6 до +8. В Крыму днем от +16 до +18, ночью от +6 до +8.

Отметим, в период с 10 по 20 апреля температура воздуха в Украине будет резко подниматься выше нормы. В частности, температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечная погода.

Фото: погода в Украине 9 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 апреля пройдут дожди, днем от +16 до +18, ночью от +6 до +8, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области