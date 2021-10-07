ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В ряде городов с 8 октября заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 15:27
В ряде городов с 8 октября заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог Фото: в ряде городов с 8 октября заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Всего их количество увеличится до 178.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

Список расположения камер автофиксации

город Кременчуг:

  • просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойко.

город Ивано-Франковск:

  • ул. Краховецкая, 216 направление прибора ул. Вишневая;
  • ул. Галицкая, 144 направление прибора въезд в город;
  • ул. Тисменицкая, 311 направление прибора въезд в город;
  • ул. Евгения Коновальца, 320 направление прибора ул. Светлая;
  • ул. Евгения Коновальца, 411 направление прибора ул. Довбуша.

город Тернополь:

  • просп. Соединения, 45-Б направление прибора ул. Богдана Лепкого;
  • просп. Соединения, 47-Б направление прибора Збаражское шоссе;
  • ул. Протасевича, 8 направление прибора просп. Степана Бандеры;
  • ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул. Карпенко.

город Кропивницкий:

  • ул. Габдрахманова, 35-а направление направления прибора ул. Шатила;
  • ул. Габдрахманова, 50 направление прибора ул. Ивана Олинского.

город Николаев:

  • просп. Центральное, 160 направления прибора Херсонское шоссе.

город Сумы:

  • ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление прибора ул. Люблинская;
  • ул. Харьковская, 96 направление прибора ул. Сергея Табалы;
  • ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора ул. Гагарина;
  • ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора площадь Независимости;
  • ул. Героев Крут, 20 направление прибора ул. Ивана Харитоненко.

город Белая Церковь:

  • просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление прибора ул. Короленко;
  • ул. Леваневского, 48 направление прибора ул. Некрасова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Сумы Ивано-Франковск Кременчуг Тернополь Белая Церковь ПДД
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями