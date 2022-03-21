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Ряд портов Украины из-за агрессии РФ временно не работают: список

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 16:40
Ряд портов Украины из-за агрессии РФ временно не работают: список Фото: ряд портов Украины из-за агрессии РФ временно не работают (facebook_com)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство инфраструктуры заявило, что из-за российской военной агрессии ряд портов временно не работают. Речь идет, в частности городах Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Порты

  • Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон временно не работают. Вход / выход судов временно невозможен;
  • Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузку железной дорогой и автотранспортом. Вход / выход судов временно невозможен;
  • Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход / выход судов временно невозможен;

Как отметили в ведомстве, по вопросам работы дунайских портов, необходимо обращаться в администрации соответствующих портов или центральной диспетчерской ГП "АМПУ" по тел.:+380674826486.

Речная инфраструктура

Шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен Россией.

Моряки

Процедура дипломирования моряков осуществляется в городах Одесса и Измаил.

Как указывают в ведомстве, более подробная информация предоставлена в Телеграм-канале Морричсервиса.

Отмечено, что выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен.

За подробной информацией необходимо обращаться в соответствующие филиалы ГП "АМПУ".

"Вопрос о возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта", - добавляют в сообщении.

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