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Низка портів України через агресію РФ тимчасово не працюють: список

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 16:40
Низка портів України через агресію РФ тимчасово не працюють: список Фото: низка портів України через агресію РФ тимчасово не працюють (facebook_com)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство інфраструктури заявило, що через російську військову агресію низка портів тимчасово не працюють. Мова йде, зокрема міста Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Порти

  • Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон тимчасово не працюють. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;
  • Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;
  • Білгород-Дністровський не працює через відсутність в порту флоту та вантажів. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;

Як зазначили у відомстві, з питань роботи дунайських портів, необхідно звертатись до адміністрацій відповідних портів або центральної диспетчерської ДП "АМПУ" за тел.:+380674826486.

Річкова інфраструктура

Шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.

Моряки

Процедура дипломування моряків здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл.

Як вказують у відомстві, детальніша інформація надана в Телеграм-каналі Моррічсервісу.

Зазначено, що вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий.

За детальною інформацією необідно звертатись до відповідних філій ДП "АМПУ".

"Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурси Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту", - додають у повідомленні.

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