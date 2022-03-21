Низка портів України через агресію РФ тимчасово не працюють: список

Міністерство інфраструктури заявило, що через російську військову агресію низка портів тимчасово не працюють. Мова йде, зокрема міста Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Порти

Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон тимчасово не працюють. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;

Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;

Білгород-Дністровський не працює через відсутність в порту флоту та вантажів. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;

Як зазначили у відомстві, з питань роботи дунайських портів, необхідно звертатись до адміністрацій відповідних портів або центральної диспетчерської ДП "АМПУ" за тел.:+380674826486.

Річкова інфраструктура

Шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.

Моряки

Процедура дипломування моряків здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл.

Як вказують у відомстві, детальніша інформація надана в Телеграм-каналі Моррічсервісу.

Зазначено, що вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий.

За детальною інформацією необідно звертатись до відповідних філій ДП "АМПУ".

"Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурси Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту", - додають у повідомленні.

Війна Росії проти України триває вже 26-й день. Про все, що відбувається в країні та світі - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.