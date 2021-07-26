Ряд поездов выехали из Киева с почти часовой задержкой: причина
Фото: Ряд поездов выехали из Киева с почти часовой задержкой (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Из Киева поезда отправляются с задержкой почти в час. Поскольку произошло аварийное отключение напряжения в электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укзализныцю".
Так, с опозданием отправляются следующие поезда:
- №10 Киев - Мариуполь (+57 мин);
- №228 Киев - Бердянск (+50 мин);
- №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);
- №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);
- №81 Киев - Ужгород (+32 мин);
- №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);
- №49 Киев - Трускавец (+15 мин).
"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.