Ряд поїздів виїхали з Києва з майже годинною затримкою: причина
Фото: Ряд поїздів виїхали з Києва з майже годинною затримкою (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
З Києва потяги відправляються із затримкою майже на годину. Оскільки сталося аварійне відключення напруги в електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укзализныцю".
Так, із запізненням відправляються наступні поїзди:
- №10 Київ-Маріуполь (+57 хв);
- №228 Київ-Бердянськ (+50 хв);
- №12 Київ-Новоолексіївка (+50 хв);
- №44 Чернігів-Івано-Франківськ (+53 хв);
- №81 Київ-Ужгород (+32 хв);
- №116 / 136 Київ-Бердянськ, Авдіївка (25 хв);
- №49 Київ - Трускавець (+15 хв).
"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності і докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.