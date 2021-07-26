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Ряд поїздів виїхали з Києва з майже годинною затримкою: причина

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Понеділок 26 липня 2021 21:38
Ряд поїздів виїхали з Києва з майже годинною затримкою: причина Фото: Ряд поїздів виїхали з Києва з майже годинною затримкою (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

З Києва потяги відправляються із затримкою майже на годину. Оскільки сталося аварійне відключення напруги в електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укзализныцю".

Так, із запізненням відправляються наступні поїзди:

  • №10 Київ-Маріуполь (+57 хв);
  • №228 Київ-Бердянськ (+50 хв);
  • №12 Київ-Новоолексіївка (+50 хв);
  • №44 Чернігів-Івано-Франківськ (+53 хв);
  • №81 Київ-Ужгород (+32 хв);
  • №116 / 136 Київ-Бердянськ, Авдіївка (25 хв);
  • №49 Київ - Трускавець (+15 хв).

"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності і докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

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