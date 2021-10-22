ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ряд поездов в Украине будут курсировать с задержкой в течение недели: какие и почему

Новина українською →
Украина, Пятница 22 октября 2021 15:25
Ряд поездов в Украине будут курсировать с задержкой в течение недели: какие и почему Фото: задержка поездов в Украине продлится неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупредила о задержке в курсировании ряда поездов в течение недели. Причиной тому является проведение путевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции: Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимково, Бурты и Херсон.

Кроме того, 25-27 октября через ремонтные работы на станции Козятин-1, поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Вместе с тем, позже на 30 минут прибывать на станцию Киев-Пассажирский будут поезда:

  • № 748 Львов-Киев;
  • № 764 Одесса-Киев;
  • № 716 Перемышль-Киев.

Также с опозданием на 20-25 минут будут прибывать на станцию Львов поезда:

  • № 747 Киев-Львов;
  • № 715 Киев-Перемышль.

В пресс-центре отмечают, что работы планируется завершить до 29 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили