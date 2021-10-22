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Низка потягів в Україні курсуватимуть із затримкою протягом тижня: які та чому

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:25
Низка потягів в Україні курсуватимуть із затримкою протягом тижня: які та чому Фото: затримка потягів в Україні триватиме протягом тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попередила про затримку у курсуванні низки поїздів протягом тижня. Причиною тому є проведення колійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"У зв’язку з проведенням колійних робіт на дільниці Миронівка - ім. Т. Шевченка (Сміла) можливі затримки деяких поїздів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, потяги можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик, Тимкове, Бурти та Херсон.

Крім того, 25-27 жовтня, через ремонтні роботи на станції Козятин-1, поїзди курсуватимуть із затримками від 25 хвилин до години по станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка.

Разом з тим, пізніше на 30 хвилин прибуватимуть на станцію Київ-Пасажирський потяги:

  • № 748 Львів - Київ;
  • № 764 Одеса - Київ;
  • № 716 Перемишль - Київ.

Також із запізненням на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію Львів поїзди:

  • № 747 Київ - Львів;
  • № 715 Київ - Перемишль.

В прес-центрі зазначають, що роботи планується завершити до 29 жовтня.

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Укрзалізниця
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