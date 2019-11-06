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Рябошапка объяснил проблемы в расследовании дела Гандзюк

Новости » Общество     06.11.2019 - 03:05
Рябошапка объяснил проблемы в расследовании дела Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

Сейчас по делу изменили группу прокуроров

В деле убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк на сегодня мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал в интервью LB.ua.

По его словам, на сегодня в деле Гандзюк полностью изменена группа прокуроров. На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка сказал, что "та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты".

Напомним, начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил недавно, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию в выезде за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Также говорится о том, что кроме председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

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Новости Украины ГПУЕкатерина ГандзюкРуслан Рябошапка
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