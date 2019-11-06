Рябошапка пояснив проблеми у розслідуванні справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

Наразі у справі змінено групу прокурорів

У справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк на сьогодні мало зрушень через низку проблем серед групи прокурорів. Про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, на сьогодні у справі Гандзюк повністю змінена група прокурорів. На запитання журналіста чи був зі сторони прокурорів, які займалися цією справою, саботаж, Рябошапка відповів:

"Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. В цій справі є величезна проблема... Її не хотіли розслідувати", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи пов'язаний цей факт із можливою причетністю до справи Гандзюк представників правоохоронних органів, Рябошапка сказав, що "те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати".

Нагадаємо, начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар заявив нещодавно, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до сприяння виїзду за кордон організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Також говориться про те, що крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були і інші замовники злочину.