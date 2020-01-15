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Рябошапка обратился к Гончаруку из-за реформы по медпомощи заключенным

Новости » Политика     15.01.2020 - 14:33
Рябошапка обратился к Гончаруку из-за реформы по медпомощи заключенным
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Такое состояние реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку относительно безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора отметили, что процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен.

"В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на здравоохранение и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев).

Напомним, закон №372-IX "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу" в воскресенье, 22 декабря, вступил в силу.

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