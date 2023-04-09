"Русскому міру" не місце в Києво-Печерській Лаврі, - Порошенко

"Щойно завершилася служба на Вербну неділю, на Вхід Господній у Єрусалим. І дуже важливо, що це відбулося в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Ви б бачили, як горять очі у всіх вірних Православної церкви України. Про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу перемогу. І вони не мають жодного сумніву, що Господь почує наші молитви. Але вони моляться і за перемогу на духовному фронті. Щоб звідси "рука Москви" пішла. Щоб тут, у Києво-Печерській Лаврі не було "русского міра", - сказав Порошенко.

На його думку, як доказ того, що УПЦ Московського патріархату - насправді це російська православна церква в Україні, оприлюднені факти, що більшість ієрархів має російське громадянство. Хочу нагадати, що Конституція України не передбачає подвійного громадянства. І якщо ти прийняв російське громадянство - то ти не є українець", - додав Порошенко.