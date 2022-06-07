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Русская православная церковь "аннексировала" крымские епархии УПЦ МП

Фото: Кирилл Гундяев, российский патриарх (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Русская православная церковь решила присвоить себе крымские епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Так, на сегодняшнем заседании синода РПЦ было принято решение принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное подчинение патриарха Кирилла.

Кроме того, синод РПЦ решил образовать из "аннексированных" епархий "Крымскую митрополию" на территории оккупированного Крыма. Так называемым "главой" митрополии назначили митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Такое решение в РПЦ объяснили тем, что к ним обратились крымские митрополиты, и также якобы "необходимостью сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью".

В то же время синод РПЦ раскритиковал УПЦ МП за "самочинные действия" по изменению своего устава и предупредили, что это может привести к "новому расколу".

Пока что реакции УПЦ МП на такое решение Русской церкви нет, однако на ситуацию отреагировали в Православной церкви Украины.

"После 8-ми лет дымового занавеса "подчинения" крымских епархий УПЦ, хотя в реальности они управлялись из Москвы, сегодня состоялась их открытая аннексия РПЦ и превращение в "Крымскую митрополию РПЦ". По иронии истории Лазарь был почти последним иерархом УПЦ, кто отрекся от митрополита Филарета в 1992-м", - заявил спикер ПЦУ Евстратий Заря на странице в Facebook.

Напомним, в конце мая УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ та решила внести изменения в свой устав.

Больше о ситуации вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине".

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