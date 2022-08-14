"Русланы" и Boeing: в Германии из-за санкций "зависли" десять российских самолетов

В аэропортах Германии застряло десять российских самолетов. Среди заблокированных машин – "Русланы", Boeing и Airbus.



Десять российских самолетов заблокированы в немецких аэропортах из-за санкций, введенных правительством ФРГ после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Самолеты не могут покинуть страну из-за санкций. ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Среди заблокированных самолетов – три Ан-124 "Руслан", припаркованных в Лейпциге, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане - Boeing 747, в Баден-Бадене - Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. В Мюнхене застрял Airbus A320.