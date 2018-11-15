Руні буде капітаном в прощальному матчі за збірну Англії

Футболіст через два роки повертається в команду

Півзахисник "Манчестер Сіті" Фабіан Делфі заявив, що віддасть екс-нападаючому "Манчестер Юнайтед" Уейну Руні капітанську пов'язку в його прощальному поєдинку за збірну Англії. Футболіста цитує Sky Sports.

Для форварда ця гра стане 120 за національну команду. Матч пройде 15 листопада проти збірної США на стадіоні "Уемблі". За три дні (18 листопада) команда зіграє з Хорватією в Лізі націй.

"Коли я приїхав до Англії, Уейн був капітаном. Коли він з'явиться на полі, я віддам пов'язку. Це буде велика ніч для Уейна, ми хочемо, щоб вона була особливою", - казав Делфі.

Крім того, Руні оголосив, що закінчить свою кар'єру в MLS. 33-річний гравець "Ді Сі Юнайтед" також зазначив, що не збирається змінювати клуб.

Уейн вже прощався зі збірною. Було це в листопаді 2016 року під час зустрічі відбіркового циклу чемпіонату світу з Шотландією.

"Критика щодо мого повернення в збірну? Є багато різних думок. У мене була розмова з представниками Футбольної асоціації Англії і було прийнято рішення, що це правильний вибір", - сказав футболіст.