Румыния примет участие в саммите Крымской платформы

Румыния примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Румынская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.

В свою очередь Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также добавил, что Румыния будет представлена на мероприятии на высоком уровне.