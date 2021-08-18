UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Румыния примет участие в саммите Крымской платформы

Автор: Валерия Полищук

Румыния примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Румынская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.

В свою очередь Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также добавил, что Румыния будет представлена на мероприятии на высоком уровне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформаРумыния