Румыния изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

"Эта анкета является инструментом направленным на борьбу с распространением коронавируса. На основе анкетных данных, сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - поясняют в сообщении.

Анкета должна содержать следующие данные:

имя и фамилия;

идентификационные и контактные данные лица;

страна, область и населенный пункт, из которого она путешествует в Румынию, включая транзит;

населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;

транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;

дата въезда в Румынию;

данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Указано, что анкету должны заполнять все лица следуют к Румынии любым сообщением.

По информации пограничников, цифровую анкету возможно сформировать в электронном виде по ссылке.

Вместе с тем, на сайте правительства Румынии указано, что лица, которые будут прибывать в страну без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрено штраф от 2 до 3 тысяч леев (от 3000 до 4600 гривен).