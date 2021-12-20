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Румыния изменила правила въезда: что нужно знать украинцам

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 декабря Румыния ужесточила правила въезда. Для пересечения границы страны необходимо будет, в частности, заполнить цифровую анкету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Эта анкета является инструментом направленным на борьбу с распространением коронавируса. На основе анкетных данных, сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - поясняют в сообщении.

Анкета должна содержать следующие данные:

  • имя и фамилия;
  • идентификационные и контактные данные лица;
  • страна, область и населенный пункт, из которого она путешествует в Румынию, включая транзит;
  • населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;
  • транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;
  • дата въезда в Румынию;
  • данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Указано, что анкету должны заполнять все лица следуют к Румынии любым сообщением.

По информации пограничников, цифровую анкету возможно сформировать в электронном виде по ссылке.

Вместе с тем, на сайте правительства Румынии указано, что лица, которые будут прибывать в страну без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрено штраф от 2 до 3 тысяч леев (от 3000 до 4600 гривен).

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Румыния