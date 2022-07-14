В Румынии разбился ударный американский дрон: что известно

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gazeta de Sud , об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

По его словам, дрон разбился в 2-3 километрах от авиабазы во время захода на посадку. На его борту не было вооружения.

Стоит заметить, что США несколько раз отправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румынию для учений румынских солдат. Беспилотники выполняли разведывательную роль. При этом на них возможна установка ракет.