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В Румынии разбился ударный американский дрон: что известно

Иллюстративное фото: в Румынии разбился ударный американский дрон (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Румынии. Это произошло возле авиабазы в городе Кымпия-Турзий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gazeta de Sud, об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

По его словам, дрон разбился в 2-3 километрах от авиабазы во время захода на посадку. На его борту не было вооружения.

Стоит заметить, что США несколько раз отправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румынию для учений румынских солдат. Беспилотники выполняли разведывательную роль. При этом на них возможна установка ракет.

Напомним, еще в начале апреля стало известно, что Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец).

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Соединенные Штаты АмерикиРумыния