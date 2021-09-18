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В Румынии лесорубы побили журналистов и эколога, снимавших фильм о вырубке леса

Автор: Анна Полисученко

В Румынии лесорубы побили журналистов и эколога, снимавших фильм о вырубке леса. Нападение произошло в четверг в районе Сучава, 11 человек допрашивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Пострадавшие получили травмы, которые не опасны для жизни, но их оборудование было уничтожено.

В прошлом в Румынии было несколько других инцидентов с применением насилия, некоторые со смертельным исходом, в которых подозревали незаконных лесорубов. Власть обвиняли в том, что она не сделала достаточно, чтобы решить эту проблему.

"Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры", - заявил в пятницу официальный представитель полиции Джорджиан Драган.

Он назвал незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции".

Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал агентству, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

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Румыния