У Румунії на найбільшому нафтозаводі стався вибух

Сьогодні, 2 липня неподалік міста Констанца у Румунії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія". Відомо про п'ять постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За інформацією видання, кількість людей, які постраждали внаслідок вибуху на нафтопереробному заводі, збільшується.

Таким чином, їх кількість досягла п’яти. Раніше повідомлялося про трьох поранених, в одного з них зафіксували 45% опіків тіла.

Водночас повідомляється про зникнення безвісти людини.

Місцевих мешканців просять залишатися у своїх будинках і не відчиняти вікна.

Крім цього, місцева влада заявила, що вплив на навколишнє середовище може бути масштабним.

"Гасіння пожежі триває, є райони з відкритим вогнем, ми працюємо над обмеженням локалізацією вогню…є ризики вибуху, оскільки наразі відкрите полум'я, тож можуть виникнути ускладнення", - сказав прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

Зазначено, що на місце події було направлено 8 пожежних автомобілів, 2 машини швидкої допомоги та одне мобільне відділення реанімації.

Про причини вибуху поки не повідомляють.

Фото: пожежа внаслідок вибуху на нафтозаводі в Румунії (twitter.com/RFboris)