В Румынии будет размещен склад медоборудования ЕС

В Румынии будет размещен склад медицинского оборудования Европейского союза для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила глава Европейской комиссии

По ее словам, правительство Румынии первым в Европе вызвалось приобрести и разместить запас аппаратов искусственной вентиляции легких.

В общей сложности 150 аппаратов ИВЛ уже заказаны и будут доставлены в Румынию перед отправкой в ​​страны, которые в них нуждаются, включая Испанию и Италию.

Фон дер Ляйен заявила, что принимающее государство несет ответственность за закупку оборудования, а ЕК профинансирует 90% суммы, потраченной на данные запасы. Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации управляет распределением оборудования, чтобы обеспечить его доставку туда, где оно больше всего необходимо.

"Мы создали общий стратегический запас медицинского оборудования ЕС. Это первый случай, когда нам удается сделать это через механизм гражданской защиты. Мы закупим эти материалы за деньги ЕС и отправим их в страны, которые в них больше всего нуждаются. Я горжусь и благодарна за то, что Румыния предложила стать первой европейской страной, которая приобрела и приняла от имени ЕС вентиляторы", - заявила фон дер Лайен.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, ВОЗ при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса.