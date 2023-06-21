Збірна України U-21 з перемоги над Хорватією стартувала на Євро-2023

Євро-2023, груповий етап, група B

Україна U-21 – Хорватія U-21 – 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48

"Синьо-жовті" спробували захопити ініціативу в дебюті. Підопічні Руслана Ротаня не боялися іти вперед і йти в ризиковані обіграші. Не забарилися і перші нагоди. Ось оборонець Хорватії U-21 лише в останній момент перервав простріл на Сікана.

Активний пресинг українців ледь не призвів до фатальної помилки кіпера балканської збірної. Він пішов у дриблінг поблизу власних володінь і ледь не втратив м'яч. Хорвати спробули огризнутися у відповідь, але Батагов заблокував спробу пробити.

А на 19-й хвилині Україна вийшла вперед. Це Кащук продемонстрував індивідуальний клас. Накрутивши чотирьох оборонців, він опинився у центрі штрафного майданчика та низом покотив м'яч повз голкіпера – 1:0.

Хорватія до кінця першої половини небезпеку створювала переважно зі стандартів. Двічі в центрі уваги опинявся Булат. Спершу він зі штрафного обвів стінку – м'яч рикошетом від Бондаренка пішов на кутовий. А з другою спробою балканця впорався Трубін.

Хтозна, як розгорнулися би події у другому таймі, коли б "синьо-жовті" оперативно не оформили другий м'яч. Кащук протягнув м'яч на правий край штрафного майданчика та виконав навіс на лінію воротарського, а там Сікан головою переправив м'яч у сітку. Оборона виконала роль статистів.

Балканці кинулися відігратися. Хорватська команда видала непоганий відрізок, упродовж якого відверто награла на гол. Проте, м'яч уперто не йшов у ворота Трубіна. Сам воротар діяв упевнено, та й точності "шаховим" бракувало. А Стойковіч із відскоку поцілив у поперечину!

Натомість хлопці Ротаня кілька разів могли впіймати збірну Хорватії U-21 на контратаках. Зокрема, двічі лівим флангом тікав Назаренко. Та в першому випаду він невдало прострілив уздовж воріт. У другому ж епізоді після перехоплення не поцілив у ворота.

У фінальні хвилини хорвати намагалися організувати штурм воріт Трубіна. Та до справді гольових моментів справа так і не дійшла. Отже, збірна України U-21 зберегла переможний рахунок і набрала важливі 3 очки. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 24 червня проти господарів – молодіжки Румунії.